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Порошенко закликав ПАРЄ подвоїти захист прав жителів Донбасу та Криму

Середа, 11 жовтня 2017, 13:48

Президент Петро Порошенко звернувся до ПАРЄ із закликом значно більше приділяти уваги питанню переслідування окупантами населення Криму та Донбасу.

Про це він заявив у середу під час свого виступу в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

"Я закликаю членів Асамблеї, Комітету міністрів, генерального секретаря, комісара з прав людини та відповідні моніторингові органи подвоїти зусилля, спрямовані на захист прав людини та її свобод (у Криму та на Донбасі – ред.)", - заявив український лідер.

Він висловив переконання, що лише прискіплива увага до цих проблемних регіонів зможе "хоч якось" послабити нинішні переслідування там місцевого населення.

Для написання новини використовувався переклад з трансляції телеканалу "112 Україна".

Як повідомлялося, 10 жовтня відбулися вибори президента Парламентської Асамблеї Ради Європи. Перемогла представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоПАРЄКримДонбасправа людини
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