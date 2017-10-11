Порошенко закликав ПАРЄ подвоїти захист прав жителів Донбасу та Криму
Президент Петро Порошенко звернувся до ПАРЄ із закликом значно більше приділяти уваги питанню переслідування окупантами населення Криму та Донбасу.
Про це він заявив у середу під час свого виступу в Парламентській Асамблеї Ради Європи.
"Я закликаю членів Асамблеї, Комітету міністрів, генерального секретаря, комісара з прав людини та відповідні моніторингові органи подвоїти зусилля, спрямовані на захист прав людини та її свобод (у Криму та на Донбасі – ред.)", - заявив український лідер.
Він висловив переконання, що лише прискіплива увага до цих проблемних регіонів зможе "хоч якось" послабити нинішні переслідування там місцевого населення.
Для написання новини використовувався переклад з трансляції телеканалу "112 Україна".
Як повідомлялося, 10 жовтня відбулися вибори президента Парламентської Асамблеї Ради Європи. Перемогла представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес.
Євген Кізілов, УП