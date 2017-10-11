За підозрою в корупції затримали заступника міністра оборони

НАБУ та САП викрили корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"11 жовтня 2017 року детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб: заступника міністра оборони України та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства", - розповідають у відомстві.

За даними НАБУ, злочинці встигли розтратити понад 149 мільйонів гривень.

За версією слідства, на початку 2016 року Міноборони організувало відкриті торги для закупівлі рідкого палива. Було обрано переможця. 13 та 18 травня 2016 року між ним і міністерством було укладено 14 договорів про постачання палива на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Упродовж червня-серпня 2016 року замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16%.

"Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

Слідство вважає, що службові особи Міністерства оборони у змові з представниками комерційного підприємства вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників.

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Українська правда