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По подозрению в коррупции задержан заместитель министра обороны

Среда, 11 октября 2017, 14:22
По подозрению в коррупции задержан заместитель министра обороны

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"11 октября 2017 года детективы бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства", - рассказывают в ведомстве.

По данным НАБУ, преступники успели растратить более 149 миллионов гривен.

По версии следствия, в начале 2016 года Минобороны организовало открытые торги на приобретение жидкого топлива. Был избран победитель. 13 и 18 мая 2016 года между ним и министерством были заключены 14 договоров о поставках топлива на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

В течение июня-августа 2016 года заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16%.

"В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что должностные лица Министерства обороны в сговоре с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании в отношении задержанных меры пресечения и установлении других соучастников.

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Украинская правда

Темы: МинобороныкоррупцияНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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