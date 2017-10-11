Сенцов розповів, як його етапують до полярних ведмедів

Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії до 20 років колонії в Росії, етапують в місто Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.



Про це він розповів в листі челябінським правозахисникам Миколі і Тетяні Щур, повідомляє в середу "Радіо Свобода".

Відзначається, що лист було написано 27 вересня з Кірова, де Сенцов перебував, як він пише, "проїздом" з Якутії на Ямал.

За словами режисера, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська та Кірова, які "вважаються страшними".

Ніяких заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Про те, що Сенцова переводять з Якутії через Іркутськ в іншу колонію, стало відомо в першій половині вересня.

Режисер пише, що за минулий з тих пір час він "зміг подивитися всі великі річки Росії: Волгу, Каму, Об, Єнісей і Лєну, навіть краєм ока бачив Байкал з віконця повітряної в'язниці.

Тепер знову маю намір не тільки подивитися Об, але і тимчасово оселитися десь в районі її впадання в однойменну Губу! :))). Назва місця – Лабитнангі (сподіваюся, що правильно написав), це десь поруч з Харпом, "полярної совою" і полярними ведмедями. Гарантують полярну ніч і північне сяйво", – пише Сенцов.

За його словами, "самопочуття нормальне, політ проходить благополучно".

Сенцов зазначає, що в Якутії не отримував листів.

"Писав один від себе, але, судячи з усього, він теж не дійшов. Якутія в цьому плані якась чорна діра", – зазначає українець.

Повний текст листа наводить "ОВС-Інфо".

***Згідно з даними з відкритих джерел, Лабитнангі – місто окружного значення в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Тюменської області, розташоване за Північним полярним колом на лівому березі річки Об.

Населення становить трохи більше 26 тисяч осіб.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Згодом Сенцова, який перебував у колонії Якутська, перевели у колонію суворого режиму в Іркутську.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.