Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: СБУ цьогоріч подарувала зброю 15 цивільним

Середа, 11 жовтня 2017, 20:25

Служба безпеки України нагородила 15 цивільних осіб відомчою нагородою "Вогнепальна зброя" протягом цього року.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит "Українських новин".

Протягом січня-вересня 2017 року Служба безпеки України вручила 200 одиниць відомчих відзнак "Вогнепальна зброя". З них військовослужбовцям і співробітникам СБУ - 166 нагород.

Громадянам, які не є співробітниками й військовослужбовцями СБУ, за цей період вручено 34 нагороди, з яких 19 - військовослужбовцям інших військових формувань, створених відповідно до законів України, і 15 - цивільним особам.

Іноземним громадянам відомча нагорода СБУ "Вогнепальна зброя" у зазначений період не вручалася.

Відзначається, що відповідно до законодавства, вогнепальною зброєю можуть нагороджуватися особи за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань (у тому числі з боротьби з тероризмом і при проведенні антитерористичної операції), значний особистий внесок у систему загальнодержавних військових і спеціальних заходів, здійснюваних в особливий період.

Як відомо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 88 депутатів Верховної Ради вогнепальною зброєю.

Теми: СБУзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: