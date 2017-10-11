СМИ: СБУ в этом году подарила оружие 15 гражданским

Служба безопасности Украины наградила 15 гражданских лиц ведомственной наградой "Огнестрельное оружие" в течение этого года.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських новин".

В течение января-сентября 2017 года Служба безопасности Украины вручила 200 единиц ведомственных знаков отличия "Огнестрельное оружие". Из них военнослужащим и сотрудникам СБУ - 166 наград.

Гражданам, не являющимся сотрудниками и военнослужащими СБУ, за этот период вручено 34 награды, из которых 19 - военнослужащим других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, и 15 - гражданским лицам.

Иностранным гражданам ведомственная награда СБУ "Огнестрельное оружие" в указанный период не вручалась.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, огнестрельным оружием могут награждаться лица за оказание содействия Службе безопасности Украины в решении возложенных на нее задач (в том числе по борьбе с терроризмом и при проведении антитеррористической операции), значительный личный вклад в систему общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых в особый период.

Как известно, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 88 депутатов Верховной Рады огнестрельным оружием.