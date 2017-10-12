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У Німеччині поки не вірять, що РФ використовує "Касперського" для шпигунства

Четвер, 12 жовтня 2017, 05:43

Федеральне кібер-агентство Німеччини BSI не має доказів того, що російські хакери використовували антивірусне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" для шпигунства за урядом США.

Про це пише Reuters.

"Немає ніяких планів щодо застереження від використання продуктів Kaspersky, поки BSI не має доказів того, що компанія здійснює неправомірну діяльність або має слабкі місця в своєму програмному забезпеченні", - відповіли в німецькому кібер-агентстві на запит щодо останніх повідомлень в засобах масової інформації.

"В даний час BSI не має вказівок на те, що процес йде, як описано в засобах масової інформації", - додали в BSI.

Раніше "Нью-Йорк таймс" повідомила, що співробітники ізраїльської розвідки, що стежать за російськими хакерами, виявили, що програмне забезпечення "Касперського" використовується як свого роду пошук Google для виявлення конфіденційних даних, що зберігаються в державних установах США та інших країн.

Також повідомлялося, що Росія викрала секретні документи Агентства національної безпеки США, що неналежним чином зберігалися на домашньому комп'ютері одного з підрядників, на якому було встановлене антивірусне програмне забезпечення Касперського.

У Німецькому кібер-агентстві BSI, яке також використовує продукти Касперського для технічних аналізів, повідомили, що вони спілкувалися з посадовцями США і іншими службами безпеки з цього питання. Таким чином, агентство може вжити заходів і виступити із застереженням в короткі терміни, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення, яке поставляє "Лабораторія Касперського", через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакериНімеччинаРосіяСША
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