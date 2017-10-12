В Германии пока не верят, что РФ использует "Касперского" для шпионажа

Федеральное кибер-агентство Германии BSI не имеет доказательств того, что российские хакеры использовали антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" для шпионажа за властями США.

Об этом пишет Reuters.

"Нет никаких планов по предупреждению от использования продуктов Kaspersky, пока BSI не имеет доказательств того, что компания осуществляет неправомерную деятельность или имеет слабые места в своем программном обеспечении", - ответили в немецком кибер-агентство на запрос о последних сообщениях в средствах массовой информации.

"В настоящее время BSI не имеет указаний на то, что процесс идет, как описано в средствах массовой информации", добавили в BSI.

Ранее "Нью-Йорк таймс" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение "Касперского" используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Касперского.

В Немецком кибер-агентстве BSI, которое также использует продукты Касперского для технических анализов, сообщили, что они общались с должностными лицами США и другими службами безопасности по этому вопросу. Таким образом, агентство может принять меры и выступит с предупреждением в короткие сроки, если потребуется.

Напомним, США запретили федеральным агентствам использовать компьютерное программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.