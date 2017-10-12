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Бойовики створили збройну перешкоду патрулю ОБСЄ – штаб АТО

Четвер, 12 жовтня 2017, 10:25

Терористи ОРДО влаштували збройну провокацію на лінії розмежування сторін, чим завадили роботі патрулю ОБСЄ.

Про це повідомляє у Facebook штаб АТО із посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

За його інформацією, 11 жовтня відбувалося планове перетинання патрулями СММ лінії розмежування сторін по дорозі "Світлодарськ - Дебальцеве".

"Зазначена процедура передбачає дзеркальне сходження в центр "сірої зони" з обох боків від лінії розмежування сторін патрулів СММ ОБСЄ разом з представниками відповідних сторін СЦКК та саперами", - пояснили у штабі.

Там розповіли, що близько 14:30, коли група з підконтрольної уряду території рухалась до центру "сірої зони", пролунали постріли з боку Лозового, яке контролюється угрупуванням ОРДО, в напрямку Луганського.

"Українська сторона СЦКК засуджує такі провокаційні дії НЗФ ОРДО, які мають системний характер та свідчать про те, що керівництво ОРДО цинічно нехтує Мінськими домовленостями та свідомо прагне до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу незаконні збройні формування 41 раз порушили режим тиші. У результаті бойових дій один український воїн отримав кульове поранення.

9 жовтня на блокпості бойовиків ОРДО, розташованому на північно-західній околиці Горлівки на автодорозі T0513, озброєні особи зупинили патруль ОБСЄ і не дозволили йому проїхати.

Українська правда

Теми: ДонбасАТООБСЄнадзвичайна подія
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