Уряд увів "прокладку" у фінансування програми ОПК

Кабмін увів "прокладку" у схему фінансування Програми розвитку оборонно-промислового комплексу, на рахунках якої можуть осісти сотні мільйонів гривень.

Про це пише Олексій Братущак у статті "Прощавай, зброє. Як НФ відбирає оборонний потік у Порошенка".

"Якщо саму Програму розробляли більше року, то введення у схему фінансування "прокладки" зайняло лише 3 місяці", - відзначає журналіст.

Роль прокладки виконуватиме ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" – Український центр"Безпека", керівником якого 2 червня призначили Владислава Глазунова. Він до того працював у ТОВ "Оборонні технології".

Згідно зі структурою цього ДП, це – невеличке підприємство, фінансовий стан якого останніми роками був жалюгідним.

"Але вже у червні на підприємстві щось змінилося. "Безпека" розмістила на сайті пошуку роботи вакансію юриста-консультанта із заробітною платою – 10 тисяч гривень. Від претендентів на вакансію хотіли бачити досвід договірної роботи на держпідприємстві та навички супроводу тендерних процедур. Серед майбутніх обов’язків – лише розробка та супровід договорів", - відзначає Братущак.

4 липня Кабмін вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на Програму розвитку ОПК, зокрема, у частині одержувачів бюджетних коштів. Якщо раніше кошти від МЕРТ напряму мали отримувати виконавці держзамовлення (наприклад, оборонні заводи), то тепер – служба замовника (посередник між МЕРТ та оборонними заводами).

12 липня міністр економрозвитку Степан Кубів видав наказ, яким уповноважив "Безпеку" на здійснення функцій замовника для виконання Програми розвитку ОПК.

При цьому покриття витрат цього ДП обмежив на рівні 2,5% від кожного контракту.

"За цією схемою та за умов повного фінансування двох Програм (загальна сума – 30 мільярдів гривень) на рахунках "Безпеки" можуть осісти сотні мільйонів гривень. Тобто це ті гроші, які недоотримають оборонні підприємства", - пише журналіст.

Він переконаний, що через те, що "Безпека" отримує відсоток від суми договору, у цього ДП немає мотивації купувати щось дешевше.

Крім того, для оборонних підприємств у цій схемі є ще одна небезпека – усі закуплені товари залишаються власністю не заводу, для якого купуються, а власністю "Безпеки".

За даними джерела УП в "Укроборонпромі", існує неформалізована домовленість, що у майбутньому МЕРТ ухвалить рішення про передачу цінностей заводам, але чи буде це зроблено, і коли, невідомо.

Проти такої схеми виступали в "Укроборонпромі" та перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, але зробити нічого не зміг, оскільки "прокладку" ввели рішенням Кабміну та Мінекономіки.

Крім того, більшість опитаних автором джерел сумніваються у спроможності "Безпеки" взагалі реалізувати Програму розвитку ОПК. Експерти переконані, що через ДП банально відмиватимуть гроші.

Детальніше читайте у статті "Прощавай, зброє. Як НФ відбирає оборонний потік у Порошенка".