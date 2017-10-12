Правительство ввело "прокладку" на финансирование программы ОПК

Кабмин ввел "прокладку" в схему финансирования Программы развития оборонно-промышленного комплекса, на счетах которой могут осесть сотни миллионов гривен.

Об этом пишет Алексей Братущак в статье "Прощай, оружие. Как НФ отбирает оборонительный поток в Порошенко".

"Если Программу разрабатывали больше года, то введение в схему финансирования "прокладки" заняло всего 3 месяца", - отмечает журналист.

Роль прокладки будет выполнять ГП "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" – Украинский центр "Безпека", руководителем которого 2 июня назначили Владислава Глазунова. Он до этого работал в ООО "Оборонительные технологии".

Согласно структуре этого ГП, это – небольшое предприятие, финансовое состояние которого в последние годы был плачевным.

"Но уже в июне на предприятии что-то изменилось. "Безпека" разместила на сайте поиска работы вакансию юриста-консультанта с заработной платой – 10 тысяч гривен. От претендентов на вакансию хотели видеть опыт договорной работы на госпредприятии и навыки сопровождения тендерных процедур. Среди будущих обязанностей – только разработка и сопровождение договоров", - отмечает Братущак.

4 июля Кабмин внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на Программу развития ОПК, в частности, в части получателей бюджетных средств. Если раньше средства от МЭРТ напрямую должны были получать исполнители госзаказа (например, оборонные заводы), то теперь – служба заказчика (посредник между МЭРТ и оборонительными заводами).

12 июля министр экономразвития Степан Кубов издал приказ, которым уполномочил "Безпеку" на осуществление функций заказчика для выполнения Программы развития ОПК.

При этом покрытие расходов этого ГП ограничил на уровне 2,5% от каждого контракта.

"По этой схеме и в условиях полного финансирования двух программ (общая сумма – 30 миллиардов гривен) на счетах "Безпеки" могут осесть сотни миллионов гривен. То есть это те деньги, которые недополучат оборонные предприятия", - пишет журналист.

Он убежден, что из-за того, что "Безпека" получает процент от суммы договора, у этого ГП нет мотивации покупать что-то дешевле.

Кроме того, для оборонных предприятий в этой схеме есть еще одна опасность – все закупленные товары остаются собственностью не завода, для которого приобретаются, а собственностью "Безпеки".

По данным источника УП в "Укроборонпроме", существует неформализованная договоренность, что в будущем МЭРТ примет решение о передаче ценностей заводам, но будет ли это сделано, и когда, неизвестно.

Против такой схемы выступали в "Укроборонпроме" и первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, но сделать ничего не смог, поскольку "прокладку" ввели решением Кабмина и Минэкономики.

Кроме того, большинство опрошенных автором источников сомневаются в способности "Безпеки" вообще реализовать Программу развития ОПК. Эксперты убеждены, что через ГП будет банально отмывать деньги.

Подробнее читайте в статье "Прощай, оружие. Как НФ отбирает оборонительный поток в Порошенко".