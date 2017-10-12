Росія почала малювати Севастополь на рублях

Центробанк РФ 12 жовтня ввів в обіг банкноту номіналом 200 рублів із зображенням краєвидів Севастополя.

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

На лицьовій стороні банкноти міститься зображення Пам'ятника затопленим кораблям, на зворотній - вид на Херсонес Таврійський.

За інформацією РБК, глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна стверджує, що Севастополь як регіон на нових банкнотах був обраний шляхом народного голосування в 2016 році.

За словами Набіулліної, перші купюри надійшли в обіг в четвер, а масове введення заплановане на грудень.

Фото: ТАСС

Українська правда