Россия начала рисовать Севастополь на рублях

Центробанк РФ 12 октября ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей с изображением видов Севастополя.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

На лицевой стороне банкноты содержится изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

По информации РБК, ввод новых купюр прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она утверждает, что Севастополь как регион на новых банкнотах был выбран путем народного голосования в 2016 году.

По словам Набиуллиной, первые купюры поступили в обращение в четверг, а массовый ввод запланирован на декабрь.

Фото: ТАСС

Украинская правда