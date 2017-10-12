Россия начала рисовать Севастополь на рублях
Четверг, 12 октября 2017, 11:24
Центробанк РФ 12 октября ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей с изображением видов Севастополя.
Об этом сообщается на сайте финучреждения.
На лицевой стороне банкноты содержится изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.
По информации РБК, ввод новых купюр прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она утверждает, что Севастополь как регион на новых банкнотах был выбран путем народного голосования в 2016 году.
По словам Набиуллиной, первые купюры поступили в обращение в четверг, а массовый ввод запланирован на декабрь.
Украинская правда