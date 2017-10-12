"Лабораторія Касперського" заявляє, що не шпигує у США

"Лабораторія Касперського" спростовує інформацію про використання програмного забезпечення компанії для пошуку секретних документів у США і просить надати докази.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на представника компанії.

""Лабораторія Касперського" не має стосунку до ситуації, описаної в статті The New York Times та інших ЗМІ, і не володіє жодною інформацією про неї", - повідомив співрозмовник агентства.

Він додав, що компанія ще раз підтверджує свою готовність співпрацювати з владою США, щоб відповісти на будь-які питання щодо продуктів компанії і її внутрішніх процедур.

"Оскільки "Лабораторії Касперського" не було представлено жодних доказів того, що сталося, ми не можемо провести власне розслідування цих необґрунтованих заяв. Якщо є які-небудь ознаки того, що інфраструктура компанії була використана третіми особами, ми просимо тих, хто володіє інформацією про це, надати її нам", - додав представник компанії.

Він назвав "вкрай сумною ситуацію, коли недоведені твердження продовжують впливати на імідж компанії, яка за 20 років роботи ніколи не допомагала жодному уряду в світі займатися кібершпигунством".

Разом з тим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав звинувачення США на адресу "Лабораторії Касперського" абсурдними і безпідставними.

"Це абсурдна інформація, держава не має і не мала ніякого стосунку до подібної діяльності. Все подібні звинувачення безпідставні і бездоказові", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше "Нью-Йорк таймс" повідомила, що співробітники ізраїльської розвідки, що стежать за російськими хакерами, виявили, що програмне забезпечення "Касперського" використовується як свого роду пошук Google для виявлення конфіденційних даних, що зберігаються в державних установах США та інших країн.

Також повідомлялося, що Росія викрала секретні документи Агентства національної безпеки США, що неналежним чином зберігалися на домашньому комп'ютері одного з підрядників, на якому було встановлене антивірусне програмне забезпечення Касперського.

Федеральне кібер-агентство Німеччини BSI повідомило, що не має доказів того, що РФ використовує "Касперського" для шпигунства за владою США.

Раніше США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.