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На комітеті в ПАРЄ відмовилися повертати росіян - Кулеба

Четвер, 12 жовтня 2017, 19:05

Під час засідання спільного комітету ПАРЄ і Комітету міністрів не змогли створити робочу групу, яка мала б шукати шляхи реформи РЄ для повернення Росії.  

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Доповідь (що дає можливість зняття політичних санкцій з Російської Федерації – ред.) передбачала проведення засідання Спільного комітету ПАРЄ і Комітету міністрів (КМРЄ). Це коли посли засідають разом з депутатами. На ньому мали ухвалити рішення про створення робочої групи, яка, фактично, мала шукати шляхи реформи РЄ для повернення Росії. За сценарієм адвокатів Росії, навіть факт створення робочої групи мав стати сигналом Москві і всім, хто ще не визначився в РЄ: ми готові домовлятися, шукаємо рішення", - написав він.

"Щойно це засідання завершилося. Позиція уряду України: немає жодних умов для повернення Росії, не потрібно створювати жодних робочих груп, діалог між Комітетом міністрів і Асамблеєю може тривати виключно в наявних форматах. Наші партнери були більш дипломатичні, але теж не підтримали створення групи. Посол Росії та деякі інші посли виступили за створення групи", - додав Кулеба.

За його словами, українські делегати разом з партнерами ініціативу Росії завалили.

"Не буде робочої групи. Кожен орган продовжить дискусії автономно, голова ПАРЄ вестиме двосторонній діалог з головою КМРЄ, а в січні 2018 зберемося на чергове засідання Спільного комітету. Картинка для адвокатів Росії зіпсувалася. Але вони, звісно, продовжать прориватися як в анекдоті - хоч тушкою, хоч статуеткою", - написав Кулеба.

Як відомо, у середу 11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Його проект підготував новообраний президент Асамблеї Мікеле Ніколетті.

Майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, було відхилено. У тому числі, у тексті рішення лишилася норма про те, що ПАРЄ та Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи) мають "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах".

Українська правда

Теми: РосіяПАРЄ
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