Євроінтеграція угорців України має відбуватися через спільний рух до ЄС – Клімкін
Голова МЗС України Павло Клімкін наголосив, що Україна створює усі можливості для самореалізації угорців.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Ми не закриваємо українські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині", – заявив дипломат.
Коментуючи результати переговорів щодо Закону "Про освіту", він наголосив на важливості конструктивного діалогу.
"Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне – зустріч міністрів освіти".
Також Клімкін заявив, що євроінтеграція угорців України має відбуватися через спільний рух до ЄС, а не через паспортизацію.
Як відомо, очільник МЗС Угорщини сказав, що, незважаючи на зустріч, все одно буде блокувати євроінтеграційні процеси України.