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Євроінтеграція угорців України має відбуватися через спільний рух до ЄС – Клімкін

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 01:08

Голова МЗС України Павло Клімкін наголосив, що Україна створює усі можливості для самореалізації угорців.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми не закриваємо українські школи, а створюємо можливості для їх самореалізації як в Україні, так і в Угорщині", – заявив дипломат.

Коментуючи результати переговорів щодо Закону "Про освіту", він наголосив на важливості конструктивного діалогу.

"Будапешт: непроста, але базована на аргументах розмова. Маємо відмінності, але наступне – зустріч міністрів освіти".

Також Клімкін заявив, що євроінтеграція угорців України має відбуватися через спільний рух до ЄС, а не через паспортизацію.

Як відомо, очільник МЗС Угорщини сказав, що, незважаючи на зустріч, все одно буде блокувати євроінтеграційні процеси України.

Теми: КлімкінМЗС
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