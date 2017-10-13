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Стрілянина на півдні Швеції: четверо постраждалих

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 03:13
Стрілянина на півдні Швеції: четверо постраждалих

Невідомий у четвер, 12 жовтня, відкрив стрілянину в центрі міста Троллеборг, у результаті чого кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє The Telegraph.

Місцева влада інформує про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає.

Поліція поки не кваліфікує стрілянину як тероризм.

Троллеборг – це шведське портове містечко, розташоване в 20 милях на південний схід від Данії.

Як відомо, у результаті теракту у Стокгольмі у квітні цього року загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення.

Теми: Швеція
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