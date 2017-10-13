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Стрельба на юге Швеции: четверо пострадавших

Пятница, 13 октября 2017, 03:13
Стрельба на юге Швеции: четверо пострадавших

Неизвестный в четверг, 12 октября, открыл стрельбу в центре города Троллеборг, в результате чего несколько получили ранения.

Об этом сообщает The Telegraph.

Местная власть сообщает о 4 пострадавших, они госпитализированы. Район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь. Информации о подозреваемом пока нет.

Поилиция не признает стрельбу террористическим актом.

Троллеборг – это шведский портовый городок, расположенный в 20 милях к юго-востоку от Дании.

Как известно, в результате теракта в Стокгольме в апреле этого года погибли 5 человек, еще 15 получили ранения.

Темы: Швеция
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