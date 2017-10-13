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Між США й Росією розгорівся новий дипломатичний скандал – через прапори

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 03:53
Між США й Росією розгорівся новий дипломатичний скандал – через прапори
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Російські прапори зняли з будівель у Вашингтоні і Сан-Франциско, в яких до початку вересня працювали російські дипломати.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією BBC, Міністерство закордонних справ Росії уже висловило протест.

"Зрозуміло, ніякої згоди на зняття прапорів російська сторона не давала. Це ворожа акція – наруга над державним символом Росії", – заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова.

Також вона додала, що Росія зробить відповідні дії, але якими вони будуть, не уточнила.

Водночас Вашингтон запевняє, що усі дії з російськими дипломатичними об`єктами проходять у рамках міжнародних конвенцій. З прапорами при знятті поводилися акуратно – заявив Держдепартамент США.

Як відомо, 1 вересня цього року США оголосили про закриття генконсульства РФ у Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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