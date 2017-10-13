Между США и Россией разгорелся новый дипломатический скандал – из-за флагов

Российские флаги сняли со зданий в Вашингтоне и Сан-Франциско, в которых в начале сентября работали российские дипломаты.

Об этом сообщает BBC.

По информации BBC, Министерство иностранных дел России уже выразило протест.

"Понятно, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала. Это враждебная акція – надругательство над государственным символом России", – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Также она добавила, что Россия сделает соответствующие действия, но какими они будут, не уточнила.

В то же время Вашингтон уверяет, что все действия с российскими дипломатическими объектами проходят в рамках международных конвенций. С флагами при снятии вели себя аккуратно – заявил Госдепартамент США.

Как известно, 1 сентября этого года США объявили о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.