Росія і Сполучені Штати – за продовження зустрічей Суркова і Волкера
П'ятниця, 13 жовтня 2017, 05:00
Лавров і Тіллерсон підтримали продовження контактів Суркова і Волкера по Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови у четвер, 12 жовтня, виступили за продовження контактів у рамках діалогу помічника президент РФ Владислава Суркова і спецпредставника США з української проблематики Курта Волкера.
"Очільники дипломатичних відомств обговорили стан справ у реалізації Мінських домовленостей по подоланню української кризи. Було вирішено продовжити контакти в такому форматі", – йдеться у заяві.
Як відомо, остання зустріч Суркова та Волкера пройшла 7 жовтня у Сербії.