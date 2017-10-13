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Росія і Сполучені Штати – за продовження зустрічей Суркова і Волкера

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 05:00
Росія і Сполучені Штати – за продовження зустрічей Суркова і Волкера

Лавров і Тіллерсон підтримали продовження контактів Суркова і Волкера по Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови у четвер, 12 жовтня, виступили за продовження контактів у рамках діалогу помічника президент РФ Владислава Суркова і спецпредставника США з української проблематики Курта Волкера.

"Очільники дипломатичних відомств обговорили стан справ у реалізації Мінських домовленостей по подоланню української кризи. Було вирішено продовжити контакти в такому форматі", – йдеться у заяві.

Як відомо, остання зустріч Суркова та Волкера пройшла 7 жовтня у Сербії.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіяСШАМінські угоди
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