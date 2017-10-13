Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ планує реформувати обіг донорської крові

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 06:32

Міністерство охорони здоров`я представить на затвердження уряду стратегію розвитку національної системи крові.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"МОЗ має готове рішення реформування донорства – Стратегію розвитку національної системи крові. Після погодження Міністерством юстиції, документ, що врегулює обіг донорської крові в Україні зі стандартами ЄС, буде винесено на затвердження уряду. Стратегія має дати старт реформі системи крові, що гарантуватиме вірусну безпеку переливання та можливість виготовляти прогресивні препарати з використанням компонентів крові", – йдеться у заяві.

У міністерстві також наголосили, що найголовнішою проблемою системи донорської крові є неефективне використання крові та плазми.

Крім цього, відсутній належний контроль за їх якістю та недостатня перевірка донорів на можливі інфекційні захворювання.

Як відомо, 10 жовтня державним секретарем МОЗ обрали Артема Янчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Україна
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: