Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій: На прогулах депутатів заощадили 3 мільйони

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 10:51

Завдяки штрафам за прогули депутатів Верховної Ради вдалося заощадити 3 мільйони гривень.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив спікер ВР Андрій Парубій.

"Коли я очолив парламент, ця проблема стояла дуже гостро, зараз ситуація сильно змінилася. Проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР", - сказав він.

"Думаю, ми цього домоглися завдяки штрафам і публікації прізвищ прогульників. На штрафах заощадили близько 3 мільйонів гривень", - додав Парубій.

За словами спікера проблема "порожнього залу" є не тільки в Україні.

"Нещодавно ми з парламентською делегацією були в Норвегії, для нас провели екскурсію по їхньому парламенту. Там в залі сиділи два депутати і один міністр. Ми здивувалися, але нам пояснили, що зараз година запитань до уряду і залишилися тільки ті, у кого ці питання є", - повідомив Парубій.

Він підкреслив, що найважчим днем ​​для голосувань є п'ятниця.

"У цей день ми проводимо годину запитань до уряду, зачитуємо депутатські запити, потім один годину присвячуємо виступам з трибуни. Так що ще раз підкреслю: повністю проблему з відвідуваністю ми не вирішили, але вона вже менш гостра", - підсумував Парубій.

Як відомо, серед найбільших прогульників засідань Ради - народні депутати Євген Бакулін, Дмитро Добкін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

Теми: Верховна РадаПарубій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Рада ухвалила законопроєкт
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: