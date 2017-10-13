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Роскомнадзор вимагає видалити інформацію про Росію з ФУПа

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:27

Роскомнадзор вимагає видалити з Форуму "Української правди" інформацію, "поширення якої в Російській Федерації заборонено".

Відповідний лист отримала УП 13 жовтня.

Роскомнадзор посилається на рішення Гагарінського райсуду Москви від 28.11.2016 року.

Він вимагає видалити інформацію з однієї сторінки ФУПа в зв'язку з тим, що "дана інформація містить відомості, поширення яких в Російській Федерації заборонено рішенням суду".

"Мова йде про нібито звернення Надзвичайного комітету з порятунку Росії до збройних сил Росії", опубліковане на ФУПі одним з його користувачів у 2015 році.

У цьому повідомленні, зокрема, йдеться, що "ФСБ Росії спровокувала війну в Україні, що в Росії відкрито і за схвалення владних структур вербують найманців і таємно посилають військовослужбовців російської армії на територію України з метою поділу територій і ресурсів та усунення корінного народу зі своїх земель" .

Згідно з листом Роскомнадзора, потрібно видалити цю інформацію або обмежити доступ до сайту "упродовж доби з моменту отримання цього повідомлення".

"У разі відмови або бездіяльності власника сайту в мережі "Інтернет" провайдер хостингу зобов'язаний обмежити доступ до такого сайту в мережі "Інтернет" упродовж доби", - йдеться в листі.

Якщо ж і провайдер відмовиться видалити інформацію, то Роскомнадзор погрожує обмежити доступ до сайту.

Відзначається, що рішення про блокування сайту може бути оскаржене власником сайту в суді.

Як відомо, у лютому 2016 року Роскомнагляд надсилав Українській правді попередження за новину про главу Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

У квітні 2016 року Роскомнагляд направив повідомлення про обмеження доступу до Української правди.

Мова йде про новину від 1 квітня 2015 року, де Чубаров робив свій прогноз подальшого розвитку українсько-російських стосунків. Він висловив переконання, що у будь-якому разі Україні варто готуватися до найгіршого сценарію – відкритого конфлікту з РФ.

Як відомо, у Росії діють такі закони, що за два подібних "порушення" доступ до інформаційних ресурсів можуть бути повністю заблоковані.

Українська правда 

Теми: ЗМІцензураРосія
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