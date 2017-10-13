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У штабі АТО уточнили, де минулої доби отримав поранення боєць

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:57

Впродовж останньої доби кількість ворожих обстрілів, порівняно з минулою добою, зменшилася майже удвічі.

Про це на традиційному брифінгу 13 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець зазнав поранення неподалік Кримського. Його оперативно евакуювали до лікувального закладу", – повідомив він.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення ворог провів 22 обстріли позицій Збройних Сил України, з них 18 були прицільними.

Лисенко наголосив, що в переважній більшості випадків українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь.

На луганському напрямку на відміну від попередньої доби, у четвер спостерігалося відносне затишшя. Уночі та увечері ворог лише двічі відкривав вогонь у бік позицій Збройних Сил України. Це сталося поблизу Кримського та Новоолександрівки.

На донецькому напрямку ворог найбільше порушував режим перемир’я, здійснивши 14 обстрілів.

Вночі бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. Близько 20-ї години неподалік Новоселівки Другої противник вів вогонь з 82-міліметрового міномету, випустивши 6 снарядів. Дещо пізніше на околицях Луганського під час вогневих провокацій противник вів вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

За словами Лисенка, загалом на донецькому напрямку найгарячішою обстановка була на позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки.

Також напруженістю вирізнялася обстановка на Світлодарській дузі, зокрема, неподалік Луганського, де режим тиші супротивник порушував тричі.

"Українські військові здебільшого утримувалися від вогневої відповіді на провокації противника, використовуючи дозволене мінськими угодами озброєння лише у випадках, коли дії противника становили значну загрозу особовому складу чи мирним мешканцям", – наголосив полковник.

На маріупольському напрямку впродовж доби ворог здійснив 6 прицільних обстрілів опорних пунктів підрозділів сил АТО.

"Найпотужніший вогневий вплив окупанти здійснювали у районі Старогнатівки і Водяного. Українські військовослужбовці чотири рази відповідали на провокації противника влучним вогнем. Так само діяли наші оборонці і поблизу Талаківки, коли їх уранці обстрілювала ворожа бойова машина піхоти", - сказав Лисенко.

Українська правда

Теми: АТО
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