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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

Пятница, 13 октября 2017, 12:57

В течение последних суток количество вражеских обстрелов в зоне АТО, по сравнению с прошлыми сутками, уменьшилось почти вдвое.

Об этом на традиционном брифинге 13 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один военнослужащий получил ранение неподалеку Крымского. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – сообщил он.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения враг провел 22 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, из них 18 были прицельными.

Лысенко подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев украинские военнослужащие открывали адекватный ответный огонь.

На луганском направлении в отличие от предыдущих суток, в четверг наблюдалось относительное затишье. Ночью и вечером враг только дважды открывал огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Это произошло вблизи Крымского и Новоалександровки.

На донецком направлении враг больше всего нарушал режим перемирия, осуществив 14 обстрелов.

Ночью боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы. Около 20 часов неподалеку Новоселовки Второй противник вел огонь из 82-миллиметрового миномета, выпустив 6 снарядов. Несколько позже в окрестностях Луганского во время огневых провокаций противник вел огонь из вооружения боевой машины пехоты.

По словам Лысенко, в целом на донецком направлении горячее всего обстановка была на позициях ВСУ вблизи Авдеевки.

Также напряженностью отличалась обстановка на Светлодарскоц дуге, в частности, неподалеку Луганского, где режим тишины противник нарушал трижды.

"Украинские военные части воздерживались от огневого ответа на провокации противника, используя разрешенное минскими соглашениями вооружение лишь в случаях, когда действия противника составляли значительную угрозу личному составу или мирным жителям", – отметил полковник.

На мариупольском направлении в течение суток враг совершил 6 прицельных обстрелов опорных пунктов подразделений сил АТО.

"Самый мощный огневой напор оккупанты осуществляли в районе Старогнатовки и Водяного. Украинские военнослужащие четыре раза отвечали на провокации противника метким огнем. Так же действовали наши защитники и вблизи Талаковки, когда их утром обстреливала вражеская боевая машина пехоты", – сказал Лысенко.

Украинская правда

Темы: АТО
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