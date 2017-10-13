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З початку року на Донбасі було більше 313 тисяч порушень тиші – ОБСЄ

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 14:10

На Донбасі сторони продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, розмінування і відведення озброєння.

Про це сказав заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу у п'ятницю.

Він розповів, що вже 4 дні перебуває на лінії розмежування.

"Складається таке враження, що є два Донбаси. Є Донбас, в якому домовилися про режим припинення вогню. Не лише домовилися, але його дотримуються. Послухайте представників сторін і вони стверджуватимуть, що їхня сторона суворо дотримується режиму припинення вогню", - сказав він.

За його словами є інший Донбас, "в якому живуть реальні люди".

"На цьому Донбасі з початку року СММ ОБСЄ зафіксувала 313 322 порушення припинення вогню, із яких 26 тисяч були спричинені важким озброєнням, яке мало бути відведене. З початку року ми зафіксували практично 3500 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення", - сказав він.

"З початку року СММ ОБСЄ підтвердила 327 випадків поранення цивільного населення. Загальна кількість жертв серед цивільного населення становить 398 осіб. Один із них загинув минулого тижня. Це чоловік, який намагався відремонтувати лінії електропередач, пошкодженні під час обстрілу", - додав Хуг.

За його словами, чоловік був батьком трьох дітей.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ОБСЄДонбасАТО
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