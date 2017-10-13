Заступник голови німецьких лібералів вважає кримські санкції проти РФ помилкою

Заступник глави "Вільної демократичної партії" Німеччини Вольфганг Кубікі вважає помилкою введення санкцій проти РФ за анексію Криму.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

"Санкції мають сенс лише тоді, коли вони діють. Якщо ви знаєте, що інша сторона більш-менш добре їх переносить, то санкції – нісенітниця", - заявив політик.

Кубікі переконаний, наївно вважати, що Росія коли-небудь поверне Крим завдяки тому, що санкції триватимуть достатньо довго.

"Я виступаю за те, щоб повернутися від культури санкцій до культури діалогу", - сказав Кубікі.

Ліберал також розкритикував присутність НАТО біля кордонів Росії, заявивши, що це не сприяє зміцненню довіри.

"Вільна демократична партія" за підсумками вересневих виборів пройшла до Бундестагу та, як очікується, увійде у склад нової коаліції.

Раніше глава "Вільної демократичної партії" Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово розглядати окремо від інших питань, щоб досягти прогресу у відносинах з Москвою.

Європейська правда