Замглавы "Свободной демократической партии" Германии Вольфганг Кубики считает ошибкой введение санкций против РФ за аннексию Крыма.

Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Санкции имеют смысл лишь тогда, когда они действуют. Если вы знаете, что другая сторона более или менее хорошо их переносит, то санкции - ерунда", - заявил политик.

Кубики убежден, что наивно полагать, что Россия когда-нибудь вернет Крым благодаря тому, что санкции будут продолжаться достаточно долго.

"Я выступаю за то, чтобы вернуться от культуры санкций к культуре диалога", - сказал Кубики.

Либерал также раскритиковал присутствие НАТО у границ России, заявив, что это не способствует укреплению доверия.

"Свободная демократическая партия" по итогам сентябрьских выборов прошла в Бундестаг и, как ожидается, войдет в состав новой коалиции.

Ранее глава "Свободной демократической партии" Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Европейская правда