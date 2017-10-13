Прокуратура розслідує постачання вугілля з ОРДЛО

Харківська прокуратура розслідує незаконне ввезення вугілля з окупованих територій.

Про це свідчать судові рішення з 2 по 5 жовтня цього року, в яких суд надає доступ прокуратурі Харківської області до документів і контрактів державної Центренерго.

Відповідно до судових рішень, посадовці Харківської митниці з листопада 2015 року організували постачання в Україну вугілля з окупованих територій під виглядом імпортованого з ЮАР та Росії.

Кримінальне провадження було відкрито в квітні в 2017 року за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".

Серед компаній, через які здійснювався експорт вугілля ТОВ "Торгівельний дім-Ресурс", державні "Укрінтеренерго", "Вугільна компанія" "Краснолиманська" та "Державна вугільна компанія" та ПАТ "Центренерго".

За версією слідства, зазначені компанії закуповували вугілля з ОРДЛО за контрактами з Соrtех Sales Limited, Sovewіск Ноlding Limited, Аridа Glоbаl Limited, "РЖД Логістика" і ТОВ "Руснєфтєдобича".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у вересні 2017 року Росія поставила на експорт близько 208 тис тонн вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донецької та Луганської областей, що на 33 тис тонн більше ніж у серпні цього року (близько 175 тис тонн).

Раніше польське видання Dziennik опублікувало матеріал про постачання в Польщу антрациту з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Журналісти нарахували близько 11 тисяч тонн вугілля, які нелегально вивезли з Донбасу і згодом поставили до Польщі.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевській підтвердив ввезення в його країну антрациту з окупованих частин Донбасу.

При цьому він заявив, що в Польщі проведуть перевірку за фактом поставки вугілля з ОРДЛО і заборонять такі поставки.

Софія Лукашова, для УП