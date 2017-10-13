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Прокуратура расследует поставки угля из ОРДЛО

Пятница, 13 октября 2017, 16:26

Харьковская прокуратура расследует незаконный ввоз угля из оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют судебные решения со 2 по 5 октября этого года, в которых суд предоставляет доступ прокуратуре Харьковской области к документам и контрактов государственной Центрэнерго.

Согласно судебным решениям, должностные лица Харьковской таможни с ноября 2015 организовали поставки в Украину угля из оккупированных территорий под видом импортируемого из ЮАР и России.

Уголовное производство было открыто в апреле в 2017 года по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Среди компаний, через которые осуществлялся экспорт угля ООО "Торговый дом-Ресурс", государственные "Укринтерэнерго", "Угольная компания" "Краснолиманская" и "Государственная угольная компания" и ОАО "Центрэнерго".

По версии следствия, указанные компании закупали уголь с ОРДЛО по контрактам с Соrtех Sales Limited, Sovewіск Ноlding Limited, Аridа Glоbаl Limited, "РЖД Логистика" и ООО "Руснефтедобыча".

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 Россия поставила на экспорт около 208 тыс тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, на 33 тыс тонн больше чем в августе этого года (около 175 тыс тонн).

Ранее польское издание Dziennik опубликовало материал о поставках в Польшу антрацитаиз временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Журналисты насчитали около 11 тысяч тонн угля, которые нелегально вывезли из Донбасса и впоследствии поставили в Польшу.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.

При этом он заявил, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля из ОРДЛО и запретят такие поставки.

Темы: уголь
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