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Земан відмовився просити вибачення за пропозицію "продати" Крим

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:52

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не збирається просити вибачення за свої висловлювання про "продаж" Криму.

Про це він розповів у інтерв'ю одному з чеських телеканалів, передає Prague Daily Monitor.

Земан зазначив, що не буде просити вибачення за заяви про російську анексію Криму, оскільки лише висловив особисту думку.

Він підкреслив, що Україна може вимагати від нього офіційних вибачень, як того вимагають правила дипломатії, однак він не має наміру цього робити, оскільки ніколи не приносить вибачення за власну думку.

Земан нагадав, що раніше він неодноразово називав захоплення Криму незаконним, але зараз "важливо те, що Крим знаходиться у володінні Росії".

"І я не можу уявити жодного російського уряду, який би відмовилося від нього", - підсумував чеський президент.

Як відомо, під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи Президент Чеської Республіки Мілош Земан назвав втрату Україною Криму "завершеним справою" і запропонував вирішити питання за допомогою виплат Україні у вигляді нафти чи газу.

Пізніше посольство України в Чехії отримало слова підтримки і вибачень від чехів через скандальної заяви президента Мілоша Земана про Крим.

Українська правда

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Теми: УкраїнаЧехіяКримРосіяанексія
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