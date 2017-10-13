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Бойовики 9 разів обстрілювали ЗСУ і 4 рази отримували відповідь

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 18:35

Від початку доби в районі проведення АТО бойовики дещо активізували збройні провокації на Приморському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штаба АТО.

"Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбились у районі Маріуполя", - йдеться у повідомленні .

"Так, зранку бойовики з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по оборонцях Водяного. З цієї ж зброї окупанти близько 10 ранку били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю проросійські найманці застосовували на підступах до Мар’їнки", - повідомили у прес-центрі.

Вказується, що на Луганському напрямку бойовики з піхотного озброєння обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Кримського і Новоолександрівки.

"На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї двічі опинились захисники Пісків, і один раз – оборонці Опитного", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що під час 4 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає, повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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