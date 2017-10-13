Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 9 раз обстреляли ВСУ и 4 раза получали ответ

Пятница, 13 октября 2017, 18:35

С начала суток в районе проведения АТО боевики несколько активизировали вооруженные провокации на Приморском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Вдоль линии разграничения с полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 4 отразились в районе Мариуполя", - говорится в сообщении.

"Так, утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам Водяного. С этого же оружия оккупанты около 10 утра били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие пророссийские наемники применяли на подступах к Марьинке", - сообщили в пресс-центре.

Указывается, что на Луганском направлении боевики из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты ВСУ у Крымского и Новоалександровки.

"На Донецком направлении под вражеским огнем с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды оказались защитники Песков, и один раз - защитники Опытного", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что во время 4 обстрелов силы АТО открывали огонь.

В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет, сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: