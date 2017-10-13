Боевики 9 раз обстреляли ВСУ и 4 раза получали ответ

С начала суток в районе проведения АТО боевики несколько активизировали вооруженные провокации на Приморском направлении.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Вдоль линии разграничения с полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 4 отразились в районе Мариуполя", - говорится в сообщении.



"Так, утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам Водяного. С этого же оружия оккупанты около 10 утра били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие пророссийские наемники применяли на подступах к Марьинке", - сообщили в пресс-центре.



Указывается, что на Луганском направлении боевики из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты ВСУ у Крымского и Новоалександровки.



"На Донецком направлении под вражеским огнем с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды оказались защитники Песков, и один раз - защитники Опытного", - говорится в сообщении.



Также в пресс-центре отметили, что во время 4 обстрелов силы АТО открывали огонь.



В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет, сообщили в пресс-центре.



Украинская правда