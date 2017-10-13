В Україні заборонили всі фільми компанії "Маркер Медіа"

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі фільми компанії "Маркер Медіа".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Таким чином, були анульовані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів "Мої чужі діти" (реж. В. Нетецький), "Дзвінок з минулого" (реж. С. Васьковський) та "Любов не обдуриш" (реж. А.Задворний) та "Всупереч всьому" (реж. А. Задворний).

Українська правда