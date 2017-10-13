Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні заборонили всі фільми компанії "Маркер Медіа"

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 19:18

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі фільми компанії "Маркер Медіа".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Таким чином, були анульовані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів "Мої чужі діти" (реж. В. Нетецький), "Дзвінок з минулого" (реж. С. Васьковський) та "Любов не обдуриш" (реж. А.Задворний) та "Всупереч всьому" (реж. А. Задворний).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
кіно
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Кінофестиваль Миколайчук OPEN назвав переможців
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: