В Украине запретили все фильмы компании "Маркер Медиа"

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все фильмы компании "Маркер Медиа".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, были аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворний ) и "Вопреки всему" (реж. А. Задворный).

Украинская правда