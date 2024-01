Госдеп: США остаются в ядерном соглашении по Ирану

США остаются в ядерном соглашении по Ирану, но расширяют подход к оценке террористической деятельности этой страны.

Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт написала в twitter.

"Не обманывайтеcь заголовками ТВ: мы остаемся в ядерном соглашении по Ирану, в то время как мы расширяем наш подход к оценке террористической деятельности Ирана и т. д.", - написала она.

Don't be fooled by TV headlines:We ARE staying in #IranNuclearDeal while we broaden our approach to account for Iran's terror activities etc