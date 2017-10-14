Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер і Чалий обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі

Субота, 14 жовтня 2017, 06:19

Посол України в США Валерій Чалий обговорив ситуацію на Донбасі зі Спеціальним представником США з питань України, Послом Куртом Волкером.

Про це  повідомляє Посольство України в США.

"Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН",  - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.

Росія ж бачить роль миротворців на Донбасі лише в тому, щоб охороняти спостерігачів ОБСЄ, і побоюється повернення контролю над захопленою територією Україні.

Теми: ДонбасмиротворціСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: