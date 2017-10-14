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Волкер и Чалый обсудили миротворческую миссию ООН на Донбассе

Суббота, 14 октября 2017, 06:19

Посол Украины в США Валерий Чалый обсудил ситуацию на Донбассе со Специальным представителем США по вопросам Украины, Послом Куртом Волкером.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Как известно, Украина ознакомила Совет Безопасности ООН со своей позицией по введению миротворцев на Донбасс и имеет наготове собственный проект резолюции об этом. Но перед запуском международного контингента настаивает на выводе Россией ее наемников и оружия с востока страны.

Россия же видит роль миротворцев на Донбассе только в том, чтобы охранять наблюдателей ОБСЕ, и опасается возвращения контроля над захваченной территорией Украины.

Темы: ДонбассмиротворцыСША
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