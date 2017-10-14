Через свято нардепи почнуть роботу у вівторок і лише з полудня

У вівторок ранкове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 13:00 і триватиме лише 1 годину.

Про це йдеться у повідомленні апарату ВР на сайті парламенту.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відбуватиметься з 13:00 до 14:00", - зазначено у повідомленні.