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Через свято нардепи почнуть роботу у вівторок і лише з полудня

Субота, 14 жовтня 2017, 13:58

У вівторок  ранкове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 13:00 і триватиме лише 1 годину. 

Про це йдеться у повідомленні апарату ВР на сайті парламенту. 

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відбуватиметься з 13:00 до 14:00", - зазначено у повідомленні. 

Засідання погоджувальної ради у зв'язку із Днем захисника України перенесено з понеділка на 10:00 вівторка.

Вечірнє пленарне засідання Парламенту відбудеться з 16:00 до 18:00.

Теми: Верховна Радасвяткування
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