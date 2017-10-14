Из-за праздника нардепы начнут работу во вторник с обеда

Во вторник утреннее пленарное заседание Верховной Рады начнется в 13:00 и продлится всего 1 час.

Об этом говорится в сообщении аппарата ВР на сайте парламента.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады будет проходить с 13:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

Заседание согласительного совета в связи с Днем защитника Украины перенесено с понедельника на 10:00 вторника.

Вечернее пленарное заседание парламента состоится с 16:00 до 18:00.