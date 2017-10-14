У Харкові пам'ятник УПА облили фарбою
У "Молодіжному" парку Харкова невідомі облили пам'ятник воїнам УПА червоною фарбою.
Про це 14 жовтня повідомили у поліції Харківської області.
Поліція встановлює осіб, причетних до вказаного правопорушення.
До поліції з заявами за даним фактом ніхто з громадян не звертався.
Інформацію зареєстровано, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Окрім того у Харківській області невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці на теріторії парку "Слави".
Як зазначили у поліції, внаслідок дій зловмсинків на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові лицювальні плитки.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.
Українська правда