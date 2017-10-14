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В Харькове памятник УПА облили краской

Суббота, 14 октября 2017, 15:52

В "Молодежном" парке Харькова неизвестные облили памятник воинам УПА красной краской.

Об этом 14 октября сообщили в полиции Харьковской области.

Полиция устанавливает лиц, причастных к указанному правонарушению. С заявлениями по данному факту никто из граждан в полицию не обращался.

Информация зарегистрирована, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 
 

Кроме того в Харьковской области неизвестные повредили табличку и 2 мраморных камня на мемориальной доске на территории парка "Славы".

Как отметили в полиции, в результате действий злоумышленников, на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, а также были отбиты две мраморные облицовочные плитки.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

 

Украинская правда

Темы: Харьковполиция
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