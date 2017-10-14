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В Крыму задержили более 30 участников одиночных пикетов

Суббота, 14 октября 2017, 16:32
В Крыму задержили более 30 участников одиночных пикетов

По сообщению общественной организации "Крымская солидарность", в аннексированном Крыму силовики задержали более трех десятков активистов.

Об этом организация сообщила в Facebook.

Активисты вышли на одиночные пикеты против обысков, арестов и кражи людей силовиками.

"На плакатах пикетчиков написано: "Крымские татары не террористы", "Остановите беспредел силовиков в Крыму", "Свободу политзаключенным", - говорится в сообщении.

В Джанкое задержали 9 участников одиночных пикетов: Надира Алиева, Айдера Сулейманова, Эреджепа Абибуллаева, Наримана Аметова, Мустафу Мурахаса, Керимова Ленура, Юнусова Дилярвера, Зиядинова Аблямита, и Лёмана (фамилия уточняется). Потом всех задержанных отпустили.

"Задержания произошли с грубыми нарушениями, им не зачитали их права, не дали связаться с адвокатом, сняли принудительно отпечатки пальцев и были скопированы все контактные данные с их телефонов", - отмечает организация.

Также в поселке Кировское задержали Аблязизова Эдема и Сусанова Абдульмалика (потом отпустили); в Симферополе - Люманова Мемета (потом отпустили с полицейского участка); в Феодосии - Рустемова Руслана, Уримова Азизи, Эрала Дани, Мустафаева Рустема, Якубова Эдема, Белялова Халида (потом всех отпустили); в городе Старый Крым - Асанова Дилявера, Куламетова Герайа, Куламетова Зеки, Куркчи Рустема, Якубова Симара (после дачи показаний, их отпустили); в Ленинском районе - Абдуразакова Кемала и Мустафаева Арсена; на Севастопольской трассе возле села Верхнесадовое - Нурадинова Селима и Шевкета Агъа; в Алуште - Заядинова Бекира.

Как сообщалось, 12 октября суд в аннексированном Россией Крыму арестовал 6 активистов крымскотатарского движения, задержанных в Бахчисарае.

Министерство иностранных дел Украины протестует против проведения обысков и задержания российскими силовиками активистов крымскотатарского движения в Бахчисарае.

МИД призывает мир активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крыма и заставить Россию прекратить незаконные действия в отношении несогласных с оккупацией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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