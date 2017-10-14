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ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"

Субота, 14 жовтня 2017, 17:51

У ФСБ повідомили про затримання співробітниками російських спецслужб 6 громадян України, "які порушили російський держкордон з метою контрабанди близько 20 тонн сільгосппродукції".

Про це 14 жовтня повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

Згідно з повідомленням, затримані "ховалися в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ (Україна) - Валуйки (Бєлгородська область)".

Поїзд, не доїжджаючи до кордону з РФ, зробив "несанкціоновану зупинку" для вивантаження контрабанди, заявили в ФСБ.

"Щодо затриманих наразі проводиться перевірка. Двох машиністів поїзда - також громадян України - притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення режиму держкордону)", - повідомили у ФСБ.

Санкція за цією статтею тягне за собою адміністративний штраф в розмірі від 2 до 5 тис. рублів з адміністративним видворенням за межі РФ або без такого.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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