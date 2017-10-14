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ФСБ РФ заявила о задержании 6 граждан Украины "за контрабанду"

Суббота, 14 октября 2017, 17:51

В ФСБ сообщили о задержании сотрудниками российских спецслужб 6 граждан Украины, "нарушивших российскую госграницу с целью контрабанды около 20 т сельхозпродукции".

Об этом 14 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению, задержанные "укрывались в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) — Валуйки (Белгородская область)".

Поезд, не доезжая до границы с РФ, сделал "несанкционированную остановку" для выгрузки контрабанды, заявили в ФСБ. 

"В отношении задержанных в настоящее время проводится проверка. Два машиниста поезда - также граждане Украины - привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.​ 18.1 КоАП РФ (нарушение режима госграницы)", - сообщили в ФСБ. 

Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Темы: Росcия
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