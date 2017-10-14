АТО: На Покрову бойовики активізувалися на Приморському напрямку
Субота, 14 жовтня 2017, 19:07
У зоні проведення АТО бойовики активізували обстріли сил ЗСУ на приморському напрямку та порушили перемир'я 12 разів, бойових втрат серед українських військових немає.
Про це ввечері 14 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Біля Талаківки та Гнутового бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Павлополя застосовували протитанковий гранатомет.
На луганському напрямку з гранатометів було обстріляно сили АТО біля Новоолександрівки та Попасної.
На донецькому напрямку зафіксовано лише один обстріл по Авдіївці з піхотного озброєння.
Українська правда