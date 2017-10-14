АТО: На Покров боевики активизировались на Приморском направлении

В зоне проведения АТО боевики активизировали обстрелы сил ВСУ на приморском направлении и нарушили перемирие 12 раз, боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом вечером 14 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Возле Талаковки и Гнутово боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Павлополя применяли противотанковый гранатомет.

На луганском направлении из гранатометов были обстреляны силы АТО возле Новоалександровки и Попасной.

На донецком направлении зафиксирован тольео один обстрел по Авдеевке из пехотного вооружения.

Украинская правда