Путін відкрив фестиваль молоді і студентів, учасників якого повезуть до Криму

Президент РФ Володимир Путін взяв участь у церемонії відкриття російського "Всесвітнього фестивалю молоді та студентів", учасникам якого обіцяють відвідування анексованого Криму.

Про це 14 жовтня інформує сайт президента Росії, пише "Крим. Реалії".

Всесвітній фестиваль молоді і студентів відбудеться в РФ з 14 по 22 жовтня, у планах заходів - відвідування Криму.

"Цьогоріч основні заходи відбудуться в Олімпійському парку Сочі і зберуть близько 20 тисяч молодих людей з понад 180 країн світу - представників студентства, які досягли успіхів у науці, творчості, спорті та політиці", - йдеться у повідомленні.

Раніше генконсульство України в Ростові-на-Дону, посольство України в Молдові і посольство України в Туреччині закликали учасників і делегатів російського "Всесвітнього фестивалю молоді та студентів" не відвідувати анексований Крим в рамках заходу.