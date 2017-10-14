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Путин открыл фестиваль молодежи и студентов, участников которого повезут в Крым

Суббота, 14 октября 2017, 19:58

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российского "Всемирного фестиваля молодежи и студентов", участникам которого обещают посещение аннексированного Крыма.

Об этом 14 октября информирует сайт президента России, пишет "Крым. Реалии".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в РФ с 14 по 22 октября, в плане мероприятий – посещение Крыма.

"В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике", – говорится в сообщении.

Ранее генконсульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского "Всемирного фестиваля молодежи и студентов" не посещать аннексированный Крым в рамках мероприятия.

Темы: РосcияКрымПутин
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